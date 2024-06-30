Çukurca'da off-road gösterisi

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından düzenlenen ve 27 Haziran'da başlayan festival, doğaseverler, sporcular ve fotoğraf sanatçılarını bir araya getirdi. Festivalde yamaç paraşütü, dağcılık, kaya tırmanışı, off-road gösterisi, rafting ve voleybol turnuvası gibi birçok etkinlik yer aldı. Bayraktepe Yolunda gerçekleştirilen off-road gösterisinde, 5 araç katıldı ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir de gösteriye katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.
30 Haziran 2024 Pazar