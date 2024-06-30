Çukurca'da off-road gösterisi

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından düzenlenen ve 27 Haziran'da başlayan festival, doğaseverler, sporcular ve fotoğraf sanatçılarını bir araya getirdi. Festivalde yamaç paraşütü, dağcılık, kaya tırmanışı, off-road gösterisi, rafting ve voleybol turnuvası gibi birçok etkinlik yer aldı. Bayraktepe Yolunda gerçekleştirilen off-road gösterisinde, 5 araç katıldı ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir de gösteriye katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.