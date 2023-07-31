Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı. Büyükşehir Belediyeleri için adayların isimi sızdırıldı

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim hazırlıkları kapsamında bazı isimler kulislerde konuşulmaya başlanırken ittifakın stratejisi de belli olmaya başladı.

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı. Büyükşehir Belediyeleri için adayların isimi sızdırıldı

2024’teki yerel seçimlerde CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığını da almayı hedefleyen Cumhur İttifakı, seçim hazırlıklarına başladı. 2019 yerel seçimlerindekine benzer şekilde işbirliği yapmayı planlayan Cumhur İttifakı'nda belediye başkan adaylıkları için isimler netleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki seçimler gibi milat olacağını söylediği 2024 yerel seçimleri için AKP’nin Adana, Mersin ve Manisa’da; MHP’nin ise Ankara, İzmir ve İstanbul’da aday çıkarmayacağı dile getiriliyor.

HEDEF CHP’Lİ 11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AKP’nin, MHP ile birlikte yine 2019’daki yerel seçimlerde olduğu gibi “işbirliğine gideceğinin” altı çizilirken her iki partinin de hedefinde CHP’li 11 büyükşehir belediyesi bulunuyor.

AKP ve MHP kanadı, 2019’da CHP’ye kaptırdığı bazı illerde bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. AKP’nin 2019’daki yerel seçimlerde olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıkları için, MHP’nin de Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıkları için “aday çıkarmayacağı” tartışılıyor.

Her iki partinin de işbirliğindeki önceliği mevcut belediye başkanlıklarını korumak ve üstüne yeni belediyeler eklemek olacak. Cumhur İttifakı, 2024’teki yerel seçimleri “yerel yönetimlerin merkezi yönetimle birleştirilmesi” olarak görüyor.

İZMİR’E SOL SEÇMENİN DE OY VEREBİLECEĞİ BİR İSİM

AKP’nin bu kez “CHP’nin kalesi” olarak bilinen İzmir’de, daha önceki yerel seçimlerden farklı olarak “sol seçmenin de oy verebileceği bir ismi aday göstereceği” konuşuluyor.

Bu ismin “eski DSP’li bir isim olabileceği” de konuşulurken DSP’nin milletvekilliği seçimlerinde AKP ile yaptığı ittifak anımsatılıyor. Ancak AKP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski TFF Başkanı ve İzmir İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in de adı geçiyor.

Özgener’in adı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için de geçmişti. AKP’de, Özgener’in eski İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar’ın torunu olması nedeniyle de “İzmir için güçlü bir isim olduğu” belirtiliyor.

ANTALYA İÇİN ADAY ESKİ BAKAN

AKP kulislerinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un adı konuşuluyor. Erdoğan’ın, “turizmdeki icraatları nedeniyle yeniden kabinede yer verdiği Ersoy’u, bu kez bir turizm ili olan Antalya için aday gösterebileceği” belirtiliyor.

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