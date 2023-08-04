Erdoğan'dan flaş yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yerel seçimle ilgili de konuştu.

Yerel seçimlerle ilgili Erdoğan, partisinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Tüm vekillerimiz görev başında. Türkiye'yi tarıyoruz. En doğru adayları tespit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle dedi:

Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlerine başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

PUTİN AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin’le kısa süre önce telefonda konuşan Erdoğan, Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili soruya “Henüz tarih netleşmedi. Görüşmeleri yapıyorlar, görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek” yanıtını verdi.

YAŞ KARARLARI

Erdoğan; bir basın mensubunun, dün alınan YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat’ın tuğamiral rütbesine yükseltilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapılmasıyla ilgili hatırlatması üzerine şunları söyledi:

“ÇOK MEMNUN ETTİ”

Doğrusu ben, tabi, bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum, hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti.

Biliyorsunuz ki yargıda felan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler’de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı gelecektir.