Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’ndan Kobani Davası yorumu: Benim tarafım Şehit Yasin Börü’nün tarafıdır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu’ndan Kobani Davası yorumu: Benim tarafım Şehit Yasin Börü’nün tarafıdır
Dün görülen Kobani Davası'nın kararı açıklandı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından 16 yaşında öldürülen Yasin Börü'nün fotoğrafını paylaşarak "Benim tarafım Şehit Yasin Börü’nün tarafıdır" ifadelerini kullandı.

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası davasının dün görülen duruşmasında karar açıklandı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis cezası verilirken mahkeme heyeti eski HDP eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a 30 yıl hapis cezası verdi. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder davadan beraat ederken, 12 yıl hapis cezası alan Gülten Kışanak tahliye edildi.

SARAY'DAN İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, 16 yaşındayken kurban eti dağıtırken PKKlı teröristler tarafından katledilen Yasin Börü’nün fotoğrafını paylaşarak ‘Benim tarafım Yasin Börü’ ifadelerini kullandı.

Köroğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:

Terör örgütü PKK'nın hayattan kopardığı evlatlarımız Yasin Börü.

16 yaşındaydı. Çocuktu. Yardıma muhtaç insanlara kurban eti dağıtırken PKK'lılarca başı ezilerek öldürüldü.

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NE OLMUŞTU?

Yasin Börü, Kobani olayları olarak da adlandırılan 6-8 Ekim olaylarında HDP'nin çağrısı ile yaşanan eylemlerde bir dernek adına kurban eti dağıtırken PKK terör örgütü sempatizanları tarafından bıçakla katledilmiş ve 3 katlı binadan atılmıştı.

14 Nisan 1998 yılında Diyarbakır'da doğmuş olan Yasin Börü 16 yaşındaydı.

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