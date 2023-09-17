Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 78. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

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