Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 16-20 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunmaları öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak edecek.

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