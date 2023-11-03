Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Astana'da bir araya geldi. Erdoğan ve Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılacak.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle bugün "Türk Devri" temasıyla gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılacak ve zirve oturumuna hitap edecek.

Dönem Başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede liderler, TDT bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak; güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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