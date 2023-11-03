Erdoğan’ın ameliyat olduğu iddia edildi. Gazeteci Nuray Babacan'dan flaş kulis

Gazeteci Nuray Babacan, Erdoğan’ın ameliyat geçirdiğini ve bu yüzden “Hamas terör örgütü değildir” çıkışını yaptığını öne sürüldü.

Erdoğan’ın ameliyat olduğu iddia edildi. Gazeteci Nuray Babacan'dan flaş kulis

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü yazısında partisinin grup toplantısında "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili kulis bilgisi paylaştı.

Babacan, bazı AKP'lilere dayandırdığı yazısında, "Bu dönemde, İstanbul’da görüştüğü muhafazakar çevre, ailenin bir grubunun kendisine sık sık Gazze’yle ilgili duygusal yorumlar yapması ve hatta Türkiye’nin gündemine Mavi Marmara organizasyonuyla bela eden İHH (İnsanı Yardım Vakfı) yönetimiyle yaptığı görüşmelerin etkisi olduğu anlatılıyor." dedi.

Erdoğan’ın grup konuşmasındaki, "Hamas terör örgütü değildir” çıkışının metninde olmadığını aktardı.

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AMELİYAT GEÇİRDİ

Babacan, AKP'lileri bile şaşkına çevirdiğini belirttiği konuşmanın, Erdoğan'ın küçük bir prostat operasyonu geçirdikten sonra 10 günlük 'nekahat dönemi' etkisi yapıldığını düşünenlerin olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü meclis grup toplantısında, ‘‘Gazze'deki mazlumlara karşı tarihin en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Ölenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor kalan yarısı da annelerinden ve aile büyüklerinden oluşuyor. Bu bile bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir. Hastaneleri ibadethaneleri, pazar alanlarını ateşe boğan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir ordu bulamazsınız.

Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok. Ama İsrail'in uyguladığı mezalimi, devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını tasvip etmiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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