Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen acil telefonla sahneden indir

Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine uzatılan telefonu sahneden inmeden cevapladı. Erdoğan'ın kiminle konuştuğu merak edildi.
25 Kasım 2023 Cumartesi
Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine uzatılan telefonu sahneden inmeden cevapladı. Erdoğan'ın kiminle konuştuğu merak edildi.
Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine uzatılan telefonu sahneden inmeden cevapladı. Erdoğan'ın kiminle konuştuğu merak edildi.