Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Resmi ziyaretlerde bulunmak için İspanya’ya seyahat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'e ziyaret için geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye-İspanya İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, Moncloa Sarayı'nda Sanchez ile bir araya gelerek Türkiye-İspanya ilişkilerini ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları ele aldı.

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Görüşmenin ardından Erdoğan ve Sanchez başkanlığında heyetler arası toplantı yapıldı. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı.

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