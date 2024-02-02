Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç’in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması’nın işletilmeye başlanması gerektiğini ve İsveç’in terörle mücadelede Türkiye’ye gerekli desteği vermesinin önem arz ettiğini söyledi.

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