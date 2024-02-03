AKP'nin Hatay adayları belli oldu. 4 ilçede MHP desteklenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, Deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaş evini alana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

“HÜKUMETİMİZİN GÜNDEMİNİN DEĞİŞMEZ İLK MADDESİ DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI”

Erdoğan, “Hatay'daki kardeşlerimize söz veriyoruz hangi engel ile karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Hükumetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi deprem bölgesinin yeniden inşası ve ihyasıdır” ifadelerini kullandı.

“BİZ SEÇİMİ KAYBETTİLER DİYE DEPREM MAĞDURLARINI KALDIKLARI MİSAFİRHANELERDEN KAPI DIŞARI EDENLER KADAR VİCDANSIZ DEĞİLİZ”

Erdoğan, Tekirdağ’da depremzedelerin kaldıkları yerden çıkarıldıklarını hatırlatarak, ”Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz” ifadelerini kullandı.

Şehrin topyekûn kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

“BİZDE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN GÜDÜMÜNDE SİYASET YAPANLARLA 'DEM'LENMEK OLMAZ”

“Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla 'DEM'lenmek olmaz” diyen Erdoğan, “Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha düne kadar '13'üncü cumhurbaşkanımız' diye âdeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler” ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN EVİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Erdoğan, 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceklerini, belirterek, "Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturmaktır. Böylece temel atmasının üzerinden bir yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı

Erdoğan konuşmasının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da yarışacak AKP ve Cumhur İttifakı adaylarını açıkladı. Açıklanan adaylara göre AKP 11 ilçede kendi adayını çıkaracak, dört ilçede ise Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayını destekleyecek.

İşte Cumhur İttifakı’nın Hatay adayları:

Altınözü: Rıfat Sarı.

Antakya: İbrahim Naci Yapar.

Arsuz: Değer Tultak.

Belen: İbrahim Gül. (MHP)

Defne: Gökhan Köse.

Dörtyol: Oğuz Uçar. (MHP)

Erzin: Erhan Akı. (MHP)

Hassa: Selahattin Çolak.

İskenderun: Mehmet Dönmez.

Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik.

Kumlu: Mehmet Deli.(MHP)

Tayas: Bekir Altan.

Reyhanlı: Ahmet Selman Yumuşak.

Samandağ: Seyit Ali Aslan.

Yayladağı: Mehmet Yalçın.