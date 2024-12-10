Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.