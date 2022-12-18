Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.

Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılacak. (İHA)

