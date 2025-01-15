Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Dibeybe'nin Libya'daki gelişmeler ile Ulusal Birlik Hükümetinin kalkınmaya yönelik çabalarını değerlendirdiği belirtildi.

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Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı, askeri alanlarda işbirliğini güçlendirme yollarının tartışıldığı kaydedildi.

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Dibyebe'nin görüşmede, Ankara'ya düzenlediği ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemini vurguladığı ve Ulusal Birlik Hükümetinin, Türkiye'nin özellikle siyasi ve ekonomik alanda ülkesine verdiği desteği takdir ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşılamış ve ikili merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde fotoğraf çektirmişti.

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Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulunmuştu.

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