Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Rusya'ya hareket etti.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 10.50'de, Atatürk Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bazı yetkililer eşlik etti.

Erdoğan ile Putin görüşmesinin en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

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