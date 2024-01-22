Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya: "Uzay İşini Abartıp 2053 Yerel Seçimlerine Giriyoruz"

Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı bir şekilde taklidini yaparak geniş bir izleyici kitlesi tarafından bilinirlik kazandı. Nahya, son paylaşımında ise mizahi bir üslupla "Uzay işini abartıp 2053 yerel seçimlerine giriyoruz" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, sosyal medyada hızla paylaşılıp beğenilerek geniş bir ilgi kitlesi tarafından konuşuldu. Nahya'nın mizahi üslubu ve Erdoğan'ın popüler söylemlerini taklit etme yeteneği, takipçileri tarafından beğeni topladı. Aynı zamanda, paylaşımın içinde geçen "Uzay 5'ten büyüktür" ifadesi, sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu