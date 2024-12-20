Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın övgüsü soruldu! Cevabı oldukça dikkat çekici oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın övgüsü soruldu! Cevabı oldukça dikkat çekici oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın kendisiyle ilgili "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü" övgülerine cevap verdi.

Erdoğan, Mısır ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazeteci, Erdoğan'a "Amerika'nın seçilmiş Başkanı Donald Trump, sizin için 'Çok akıllı bir adam, çok güçlü, çok çetin, iyi anlaştığım biri' diyor. Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye var' diyor. 'Ve ben bundan rahatsız değilim' diyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: Colani... Sığınmacı... Trump...Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: Colani... Sığınmacı... Trump...

"Sayın Trump’ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye’ye bakışını özetliyor" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"DOĞRU SÖZE NE DENİR? TESPİTLER YERİNDE"

Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık.

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"TRUMP PRAGMATİK BİR SİYASETÇİ"

Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız.

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