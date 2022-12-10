Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismar davasında şüphelilerin tutuksuz yargılanması hukuka aykırı

YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, 6 yaşındaki H.K.G.’nin 29 yaşındaki Kadir İstekli tarafından 6 yaşından evden kaçtığı güne kadar nitelikli cinsel istismar ve/veya tecavüze maruz kalması nedeniyle açılan davaya ilişkin Yeniçağ’a önemli açıklamalarda bulundu.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile “imam nikahıyla evlendirmesine” ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi. Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davada savcı, iddianamede, H.K.G.’nin anne ve babasının cinsel istismara göz yumduğunu belirtti. Mürit Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtilmesine ve TCK’da suç karşılığı öngörülen cezanın fazla olmasına rağmen şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmedi.

Şüpheli Kadir İstekli’nin, baba Yusuf Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in tutuksuz yargılanması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

“TUTUKSUZ YARGILANMASI HUKUKA AYKIRI”

Yeniçağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’a şüphelilerin tutuksuz yargılanmasının hukuki açıdan doğruluk derecesini sordu.

Erinç Sağkan, Türkiye’nin gündemine oturan söz konusu davaya ilişkin olarak “İşlenen suça bakıldığında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 100. maddesindeki tutuklama için gerekli şartların taşınması, kuvvetli şüphenin var olması, kuvvetli delillerin varlığı, delillerin karartılması ihtimalinin olması, öngörülen hapis isteminin olması, zincirleme bir suç olması ve mağdur kişinin güvenliği de göz önünde bulundurulduğunda şüpheli Yusuf Ziya Gümüşel, Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu yargılanması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Olayın kamuoyunda yarattığı infialin de göz önüne alınması gerektiğini söyleyen Sağkan, “Şüphelilerin tutuksuz yargılanması CMK’nın 100. maddesine aykırıdır.” dedi.

NE OLMUŞTU

Olay ilk olarak 3 Aralık'ta BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın haberiyle duyuldu.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren 29 yaşındaki tarikat müridi Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı ortaya çıktı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu, Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtti. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.