Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin programında sanatçı İbrahim Tatlıses’e Erdoğan’la katıldığı aynı programdaki “Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım.” sözlerini eleştirmişti. Enginyurt’un açıklamalarına İbrahim Tatlıses’ten yanıt geldi. Tatlıses Enginyurt'a 6 yaşında evlendirilen ve Türkiye gündemine oturan H.K.G. üzerinden cevap verdi.

Tatlıses Twitter hesabından Enginyurt’a yönelik, “Cemal Enginyurt 6 yaşındaki çocuğu savunurken ciğerimi parçaladın. Eğitim herkesin hakkı ancak genç yaşta hayatın omuzlarımıza yüklediği yüklerle boğuşurken, bana ve BAŞKANIMIZA yakışmayan konuşma yapmışsın. Var git işini yap onu da yapamazsan gel sahnede iş vereyim darbuka çal.” ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT’UN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN EVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Enginyurt sosyal medya hesabından 6 yaşında cemaat müridi ile evlendirilen evlendirilen H.K.G. ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"Adınız Hiranur Vakfı veya başka bir isim olmuş hiç fark etmez." diyen Enginyurt "6 yaşında ki bir çocuğa, 6 yaşında ki bir sabiye, 6 yaşında ki bir suçsuza, 6 yaşında ki bir evlada nasıl kıydınız? Ulan siz!sapık ötesi bir ŞEREF YOKSUNU PİSLİKSİNİZ. Alayınızın Allah belasını versin. YAZIKLAR OLSUN." ifadelerini kullandı.

Evginyurt "6 yaşındaki bebeklere sahip çıkalım. Din adı altında bütün sapıklıkları yapan vicdanı kurumuşlara dur diyelim." notu ile yayınladığı videoda ise şunları söyledi:

“6 yaşında bir bebek, 6 yaşında bir çocuk, 6 yaşında bir evlat. Çocukları olanlar, torunları olanlar vicdanınıza sesleniyorum; bu nasıl bir sapıklık, bu nasıl bir vahşet? Bunun karşısında gözünden yaş akmayana insan denilmez. Sen nasıl bir babasın ki 6 yaşındaki bir çocuk sokağa, markete bile gönderilemezken nasıl gelinlik giydirdin? Sen nasıl bir zalim, nasıl bir sapıksın ki kendine şeyh diyerek gelinlik giydirip kadın yaptın? İnsanlığınız tükenmiş, kanınız kurumuş, vicdansız, ahlaksız olmuşsunuz. Bunlardan var mı çok var. 45 tane oğlan çocuğuna tecavüz edip buna ‘bademleme’ diyenler, çocuğun rızası varsa bir şey olmaz diyenler, bir defa ile bir şey olmaz diyenler, 6 yaşındaki çocuk evlenebilir diye fetva verenler maalesef bu zihniyet her geçen gün Türkiye’yi karanlığa doğru götürüyor. Aile korunacaksa anayasayla korunmaz, aileyi korumak istiyorsanız bu sapıklara dur deyiniz. Oy alacağız diye tarikat ve cemaat adı altında her türlü sapıklığı yaparak İslam’a en büyük zararı verenlere, Allah’ın yüce kitabı Kur’an’a ve İslam dinine en büyük yanlışı yapanlara dur demek hepimizin ortak vazifesidir. Bunun sağı solu, iktidarı muhalefeti yok, bu sapıklara karşı hep birlik olalım, insanlık olarak bunlara dur diyelim. Vicdanlarımız ağlıyor, yüreklerimiz yanıyor. Gelin 6 yaşındaki bebeğin şahsında bütün bebeklere sahip çıkalım ve bütün sapıklara dur diyelim.”