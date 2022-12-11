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Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, fenomen Fevzi söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki programının ardından gençlerle buluştu. Erdoğan, 'Isabella' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Isabella' şarkısı ile fenomen olan Fevzi Kaan Türker'i dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, fenomen Fevzi söyledi
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Samsun'da Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e etkinliği ve toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen organizasyonla gençlerle de buluştu. Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.

ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE MEŞHUR ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve org çalarken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan Türker de programa katıldı. 12 yaşındaki Fevzi Kaan, 'Isabella' şarkısını bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde canlı olarak çalıp seslendirdi.
Eğlenceli anların yaşandığı programda, Erdoğan da eliyle tempo tutarak şarkıya eşlik etti. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak OdaTV

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vatandaş
11.12.2022 11:41
çay simit hesabından ısabellaya. neydiler ne oldular  
 
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