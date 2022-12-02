Erdoğan'dan şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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