Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi protesto edildi

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi protesto edildi
Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi, başkent Dakar'da yapılan çeşitli eylemlerle protesto edildi.

Dakar'daki Yoff bölgesinde sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla yapılan eylemlerde protestocular, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in seçimi ertelemesini protesto etti ve yeni seçim tarihinin çabucak belirlenmesini istedi.

Dakar'ın Sacre-Coeur bölgesinde de siyasi hükümlülerin aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması ve yine seçimin yapılacağı tarihin en kısa sürede belirlenmesi için bir araya geldi.

Protestocular, ellerinde kapatılan PASTEF partisinin cumhurbaşkanı adayı ve muhalif önder Ousmane Sonko'ya yakın kişilerden Bassirou Diomaye Faye'in fotoğraflarını taşıdı.

Anayasa Konseyi'nin verdiği karara göre seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in görev süresinin biteceği 2 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

Sall ise 22 Şubat'ta ulusal basına yaptığı açıklamada, görevini 2 Nisan'da bırakacağını ancak cumhurbaşkanı seçimi tarihine, 26 ve 27 Şubat'ta yapacağı ulusal diyalog toplantılarının ardından karar vereceğini duyurmuştu.

Sall'in bu açıklamaları halkın tepkisini çekmiş ve 19 cumhurbaşkanı adayından 16'sı ulusal diyalog toplantılarına gelmeyeceğini açıklamıştı.

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