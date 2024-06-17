Cumhurbaşkanı Vucic tarih verdi: Büyük bir çatışma çıkacak! Tüm dünyayı korkutan açıklama

İsviçre’de yayımlanan “Die Weltwoche” dergisine konuşan Vucic, önümüzdeki üç ya da dört ay içinde ciddi bir çatışma riskinin olduğunu ifade etti.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI DEĞİL

Vucic, “Üçüncü dünya savaşı olasılığından bahsetmiyorum ama büyük bir çatışmadan bahsediyorum. Bu durumdan çok uzakta olmadığımızı düşünüyorum” dedi ve Rusya-Ukrayna arasındaki durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik işgalini başlatmasından bu yana tansiyon yükselmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerden çekilmesi ve NATO’ya katılma planlarından vazgeçmesi durumunda ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu açıklamıştı.