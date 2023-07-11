Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 40’lık zammı böyle savundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ek bütçeyle aldığı yüzde 40'lık zammı savunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu zammı yapmazsak Cumhurbaşkanımızın maaşı genel müdürlerin bile altında kalacaktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 40’lık zammı böyle savundu

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü sırada CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Cumhurbaşkanlığı ödeneği yazan maaş kalemini ek bütçeye 'özlük gideri' diye niye gizlediniz? Zamdan utandığınız için mi?" sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı maaşının bir süredir artırılmadığını, bu durumun eski Cumhurbaşkanları, eski Başbakanlar ve yakınlarını da etkilediğini belirtti.

"Devletin belli bir hiyerarşisi var. Bu hiyerarşi içinde yapılması gereken bir düzen var. Bu şahıslarla ilgili değil, bugün a şahsı olur, yarın b şahsı olur ama bir düzeni de devam ettirmemiz gerekiyor. Burada rakamlara girmek istemiyorum" diye konuştu.

Yılmaz, Ağbaba'ya da "Sizin maaşınız Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşından yüksek. Bu zammın ardından da öyle kalacak" dedi.

CUMHURBAŞKANININ MAAŞINA GİZLİ ZAM

Cumhurbaşkanı maaşının bütçede 101 bin lira olarak gösterildiğini ancak ek bütçeyle birlikte 39 bin lira artarak 140 bin liraya yükseldiğini belirten Ağbaba, bu zammın ‘özlük gideri' adı altında gizlendiğini iddia etti. Ağbaba, milletvekili olarak kendisinin bu rakamın çok altında maaş aldığını da dile getirdi. Ağbaba, “Bu zammı neden özlük gideri olarak yazdınız? Utanıyor musunuz?” diye sordu.

ÖDENEK DEĞİL ÖZLÜK GİDERİ

Ek bütçede Cumhurbaşkanlığı ek ödenekleri arasında ‘özlük gideri' kaleminde 236 bin lira yazdığı görülüyor. Bu rakam 6 aylık bir süreyi kapsıyor. Buna göre Cumhurbaşkanlığı brüt maaş ödeneği, 101 bin liradan 140 bin liraya çıkıyor.

2023 yılı bütçe kanununda Cumhurbaşkanın maaşı, "Cumhurbaşkanlığı ödeneği” başlığı altında yer alıyor. Geçen yıl ek bütçede yapılan zamma da aynı başlık konulmuş ancak tepkiler üzerine zam geri çekilmişti. Bu yılki ek bütçede ise zam ‘özlük gideri' şeklinde ifade ediliyor.

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