Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı
Düzenleme: Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Tahran’daki Konferans Merkezi’nde taziye merasimi düzenlendi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 1

İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, başkentteki taziye merasimine ev sahipliği yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 2

Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet de taziye programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 3

Yılmaz ile Fidan, dua okuduktan sonra Muhbir ve Bakıriye ile diğer yetkililere taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 4

Taziyeye 10 ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülke Bakan, yaklaşık 20 ülke de Parlamento Başkanı veya Özel Temsilci düzeyinde katıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 5
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 6
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 7
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 8
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 9
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı 11
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