Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan Reisi'nin taziyesine katıldı

İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, başkentteki taziye merasimine ev sahipliği yaptı.
Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet de taziye programına katıldı.
Yılmaz ile Fidan, dua okuduktan sonra Muhbir ve Bakıriye ile diğer yetkililere taziyelerini iletti.
Taziyeye 10 ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülke Bakan, yaklaşık 20 ülke de Parlamento Başkanı veya Özel Temsilci düzeyinde katıldı.