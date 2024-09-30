Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Rodriguez'den iş birliği mesajları

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Rodriguez'den iş birliği mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması ve enerji ile turizm alanında işbirliklerinin artırılması konuları ele alındı.

Görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra, iki ülke arasındaki eğitim, kültür ve ticaret alanındaki işbirliği fırsatları ele alındı.

Yılmaz, Venezuela'da 28 Temmuz'daki seçimlerde Nicolas Maduro'nun yeniden Devlet Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.

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İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirten Yılmaz, enerji ve turizm alanında işbirliklerinin artırılmasının önemini vurguladı.

Ayrıca, Venezuela'yı İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşundan dolayı tebrik eden Yılmaz, Venezuela'nın sorunlarını diyalog yoluyla çözecek demokratik olgunluk ve kurumsal kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

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Rodriguez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında değerli bir ilişki bulunduğunu belirterek, Yılmaz'ı işbirliği imkanlarının artırılması amacıyla Venezuela'ya davet etti.

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