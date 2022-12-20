Cumhurbaşkanlığı 1,5 milyar euroluk zam talebini reddetti: İzmir-Ankara hızlı tren ihalesini kazanmıştı

İzmir-Ankara hızlı tren projesinin ihalesini kazanan ERC İnşaat, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 1,5 milyar liralık zam talep etmişti. Ancak Bakan Nebati bu talebi reddetmişti. İhaleyi 2 milyar 163 miyon Euro bedelle kazanan firmanın sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı’nın kapısını çaldığı öğrenildi.

Oda TV yazarı Toygun Atilla, ERG İnşaat’ın Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’na benzer bir talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini köşesine taşıdı.

Toygun Atilla’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

ERG İnşaat'ın bundan sonraki başvuru adresi ise Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı oldu. Bu, 1,5 milyar euroluk zam için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay istemek anlamını taşıyordu.

ERG İnşaat'ın beklediği zam isteğine, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ret yanıtı verdi.

KAMUYA 1,5 MİLYAR EUROLUK YÜK

Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel imzası taşıyan ret kararının gerekçesinde, istenen zam oranın verilmesi halinde, ihalenin yapım dönemindeki tüm risklerin kamu tarafından üstlenilmesi anlamı taşıyacağına vurgu yapıldı.

Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin takviminde 26 milyar dolarlık dış kredili yatırım bulunması diğer projeler için de fiyat farkı taleplerine emsal teşkil edecek bir durumu ortaya çıkaracaktı. Bu da tüm yükü kamunun üstlenmesi anlamını taşıyacaktı.

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, kamuya 1,5 milyar euroluk ek maliyet yükleyecek zam talebi bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedildi.