Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli dil pozisyonları için toplamda beş sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Fransızca ve Bulgarca için ikişer, İngilizce ve Rusça için ise birer olmak üzere toplamda üç iletişim personeli pozisyonu için yazılı ve sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

Adayların başvurularını 8 ile 19 Temmuz tarihleri arasında e-Devlet üzerinden İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" aracılığıyla elektronik olarak yapmaları gerekecek.

Yüz yüze, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. Alım sürecine ilişkin sınavlar İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

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