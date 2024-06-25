Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Fransızca ve Bulgarca için ikişer, İngilizce ve Rusça için ise birer olmak üzere toplamda üç iletişim personeli pozisyonu için yazılı ve sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

Adayların başvurularını 8 ile 19 Temmuz tarihleri arasında e-Devlet üzerinden İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" aracılığıyla elektronik olarak yapmaları gerekecek.

Yüz yüze, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. Alım sürecine ilişkin sınavlar İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.