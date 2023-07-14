Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 15 Temmuz programı açıklandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz etkinlik programı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 15 Temmuz programı açıklandı

15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde etkinlikler gerçekleştirilecek.

15 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan etkinlik programı şu şekilde;

09.00: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprü'süne bayrak asılması

11.00: İstanbul Üsküdar Meydanı LED kulelerde video gösterimi, İstanbul Taksim Meydanı 360 derece deneyim alanının açılışı, Bursa Orhan Gazi Parkı, Trabzon Atatürk Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Diyarbakır Kurşunlu Cami Meydanı, Sivas Cumhuriyet Meydanı ve Erzurum Yakutiye Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açık hava sergileri...

14.00: Ankara Kızılay Meydanı, İzmir-Konak Gündoğdu Meydanı ve İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda LED kulelerde video gösterimi ve resim sergileri.

18.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programı

21.00: İstanbul Haydarpaşa Tren İstasyonu ve Galata Kulesi'nde MAPPİNG gösterimi

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