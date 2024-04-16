Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından toplanırken, toplantı saat 15.35'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.35'te başladı.

Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının en sıcak başlığının ise İran-İsrail gerilimi olacak. Bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Toplantıda ayrıca, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar ele alınacak.

Kabine toplantısında, Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durumunu da değerlendirileceği, yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme geleceği ifade ediliyor.

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