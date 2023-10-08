Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor: Masada emekli maaşı zamları var

AKP’nin dün gerçekleştirdiği 4. Olağanüstü kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin uzun zamandır beklediği emekli zammı ile alakalı yarını işaret etmişti.

Yapılacak olan açıklamaya ilişkin ‘müjde’ ifadesini kullanan Erdoğan, “"Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" cümlelerini sar etmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak" demişti.