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Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak isim Fenerbahçeli olacak

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanını yaşarken spor camiasında ilginç bir detay göze çarptı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:51
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Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Fenerbahçe kazanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak isim Fenerbahçeli olacak
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Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 ay gibi bir süre kaldı.
AKP'nin TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararını aldı.
Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu.
İktidar ve muhalefeti ise Fenerbahçe birleştirdi.
Cumhurbaşkanı adaylarından Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Fenerbahçeli olmalarıyla tanınıyor.

İşte bugünün ve geçmişin önemli Fenerbahçeli siyasileri:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Fenerbahçe
* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Fenerbahçe
* Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Fenerbahçe
* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu- Fenerbahçe
* AKP Sözcüsü Ömer Çelik – Fenerbahçe
* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar- Fenerbahçe
* Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu - Fenerbahçe
* Deva Partisi Lideri Ali Babacan- Fenerbahçe
* Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce - Fenerbahçe
* 7. Cumhurbaşkanı Merhum Kenan Evren - Fenerbahçe
* 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal - Fenerbahçe
* Eski Başbakanlardan Şükrü Saracoğlu
* Eski Başbakan Merhum Necmettin Erbakan - Fenerbahçe
* MHP Kurucusu Merhum Alparslan Türkeş - Fenerbahçe

Kaynak: Fotospor

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