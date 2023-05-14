Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri bugün gerçekleşti. Seçim yasaklarının saat 21.00’da kalmasının ardından sandıklardan gelen seçim sonuçlarıyla 13. Cumhurbaşkanı belirlenecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
SEÇİMİ KILIÇDAROĞLU MU KAZANDI?
Bugün Türkiye genelinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde sandıklardan çıkacak sonuçlar saat 21.00’da seçim yasaklarının kalkmasının ardından öğrenilebilecek.
KILIÇDAROĞLU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN NE DEDİ?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 21.00’da seçim yasaklarının kalkmasının ardından açıklamalarını sizlerle paylaşacağız.