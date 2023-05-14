Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandığa gitti. Türkiye saat 21.00’da yasakların kalkmasıyla birlikte sandıklardan gelecek seçim sonuçlarına kilitlenecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?