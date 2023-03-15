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Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 06:14
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Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi

Cumhurbaşkanlığından ''seçim'' genelgesi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116'ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin 10 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Aynı tarihte Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Resmi Gazete'nin ikinci mükerrer sayısında yayımlanan kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin oy verme gününün 14 Mayıs 2023 Pazar günü, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs Pazar günü olarak belirlenmesine karar verildiği anımsatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

“GEREKEN TÜM ÖNLEMLER ALINACAK”

"Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen 'Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen YSK ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü işgücü, araç ve gereç desteği verilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının yer ve araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçları ile bunları kullanabilen nitelikli işgücü takviyesinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankalarının yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." (AA)

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