Cumhuriyet Altını ve Gram Altın satılmayacak mı? Darphane'den yeni açıklama

Gram altın yasaklanıyor mu?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınları ve gram altınların üretiminin durmadığını açıkladı. Bazı medya organlarında yer alan “çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna” dair haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Darphane’den yapılan açıklamada, Cumhuriyet altınları ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Darphane tarafından üretilen 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik yoktur. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak, asgari 1 gram ve azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.