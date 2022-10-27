﻿Cumhuriyet bize bunu yapmayacaktı!

Cumhuriyet ve harf devriminin 'düşünme setlerimizi yok etmesi' gerçekten kötü oldu!.. İstanbul, yani payitaht 5 yıl gâvur işgali altındayken, çok efkârlıydık, düşünmekten kırılmıştık!.. Düşünmekten direnmeye, yeniden bağımsızlık için mücadele vermeye vakit bulamamıştık!..

Daha sonra yeni devletimizi kuracak ve cumhuriyet ilân edecek kadro, düşünce setlerimizi yıkınca düşünmekten de kurtulmuş olduk!.. Zaten Lozan'a da madde koydurdular '2023'e kadar düşünmeyelim' diye!..

Önümüzdeki yıl yer altındaki madenlerimizle birlikte düşünme engelimiz de kalkmış, prangalardan kurtulmuş olacağız!.. Bundan böyle, bir yandan yasaklı maddelerden altın yiyip çerez gibi uranyum öğütürken, diğer yandan Müge Anlı'nın programlarında 'kim kimi kaçırmış'ı değil, bilimi, teknolojiyi, felsefeyi konuşacağız!..

"Keşke Yunan kazansaydı" diye dertlenenler de ümitsiz olmasın!.. O maça da itiraz edeceğiz!.. Kural hatası olduğu için tekrarını gündeme getireceğiz!.. VAR'dan da yardım isteyeceğiz!.. Kurşun atmadan giden İngiliz oyununun da üstündeki örtüyü kaldıracağız!..

Bir de meşhur 'mezar taşı' metaforu var… Müjdeler olsun, artık dedesinin mezar taşını okuyamayan kalmayacak!..

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Latife bir yana, esas meselemiz, kimimize hâkim olan korkunç hasımlıkla birlikte, müthiş cehalet…

Meselâ, adam gazeteci, yazar, akademisyen vs… Sosyal medyada attıkları mesajlar sayesinde anlıyoruz ki Türkçe bilmiyor… Ayrı yazılan 'de' ve 'da'dan habersiz… 'Ki'nin özel durumundan, imlâdan veya soru eki bilgisinden nasipsiz…

Ehliyet ve liyâkat hak getire!.. Partizanlıktan veya akrabalıktan dolayı adamı kültür ataşesi yapıyorlar… Yabancı dil bilmesinden geçtik, kendi dilinden bile habersiz!.. Yeni görevlendirmesini duyuracak güya, öyle bir mesaj yayınlıyor ki sanki kültür ataşesi değil, büyükelçiliğin otoparkçısı olarak tayin edilmiş!..

Ya siyasetçilerin önemli bir kısmına ne demeli? Önlerine metin koyulmasın, çoğu konuşamıyor bile… Tekrara düşmeden, öznesi yüklemi yerinde cümle kuramayan, yanındakiler sufle vermese donup kalacak siyasetçi dolu…

Konuşuyor mu, yoksa böğürüyor mu, kusuyor mu belli olmayan tipler az değil… K, g, h, ğ gibi harfleri tek harfe indirip, alfabeyi neredeyse 20 harfle kullanan, adını bile bir kerede söyleyebilse başarılı sayabileceğimiz az siyasetçi, az makam sahibi yok dünyamızda… En son kitabı geçen yüzyılda okumuş kasaba aydınları, sahte şöhretler!..

Ya da Yeliz olup mesaj atan veya kendi yazamadığı için Yeliz'lere mesaj yazdıran ama arkasından teneke bağlandığını fark etmeyen cahil güruhu… Bir kitap okurken görülürse, ailesi tarafından "Buna bir haller olmuş, hocaya gösterelim" diye dehşete düşürecek mezra tipi siyasetçiler…

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Olsun, bizi cumhuriyet bir gecede cahil bıraktı!.. Tam atomu parçalıyorken harf devrimi hafızamızı sildi, atomu böylelikle gâvur parçaladı!..

Cumhuriyet düşünce setlerimizi yıkmasaydı, şimdi bu hâlde mi olurduk? Neyse ki Lozan esareti bitiyor!.. Lozan'ın o gizli maddeleri o kadar gizliydi, o kadar gizliydi ki, imza atanlar bile bilmiyordu!.. Artık deşifre oldu ve sır perdesi aralanıyor!.. Bundan böyle çok düşünüp düşünce ihraç edeceğiz!.. Hatta ihraç fazlası düşüncemizi de sebil edeceğiz!..

Lozan'ın yürürlükten kalkacağı 2023 için özel olarak hazırladığımız sloganı tekrarlayarak bitirelim: "Dünyanın bütün ahmakları birleşin… Ahmaklığınızdan başka kaybedecek neyiniz kaldı!.."