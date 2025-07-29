Cumhuriyetin ipini CHP’ye çektirmek!

AKP, MHP ve DEM, rejimi değiştirebilmek için CHP’yi suç ortağı haline getirmeye çalışıyor. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasının asıl hedefi, Cumhuriyetin ipini cumhuriyetin kurucu partisi CHP’ye çektirmektir.

Tutuklamaların gerçek sebebini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz her seferinde muhalefetin olmadığı, toplumun rıza göstermediği bir barış, bir süreç olmaz diyoruz. Sayın İmamoğlu'na şunu söylemek isterim. İçeride olmasının sebebi kendi çeperimizden bakmamızdır. Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak." şeklinde alenen açıkladı...

Birinci açılım sürecinde, 2 Ekim 2011’de, bu sütunda amacın devleti yıkarak “PKK’yı devlet kurucusu yapmak” olduğunu ifade etmiştim. Şimdiki süreçte ise bu amaç da “kurucu önder” denilerek resmen açıklanmıştır.

Bu, cumhuriyeti yıkma girişimdir ve CHP’nin suç ortaklığına bu sebeple ihtiyaç duyuyorlar.

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Fatih Munis Çakırtaş, “İktidar, ABD talimatı ile başlattığı yeni çözülme sürecine CHP’yi katılmaya zorluyor. CHP’li Belediye başkanlarının tutuklamasının şantaja çevrildiği, DEM’li Bakırhan’ın sözlerinden de anlaşılıyor.

Tüm uğraşıları ‘manzaranın içine’ CHP’yi de yerleştirmek için...

Tabii ‘bu manzaranın içinde’ eğer CHP yer alırsa, çekilen fotoğraf sonrası, CHP itibarından çok şey kaybeder.

Bazı şeyleri kurtarır ama bundan sonra halkın fotoğraf karesinde yer bulamaz.

AKP de, CHP’yi rezil etmek için her şeyi yapar...

Kullan-at yapar...” diye yazdı.

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Ekrem İmamoğlu’nun, süreci, desteklediğini açıklaması ve sürecin uygulayıcısı Devlet Bahçeli’ye övgüler düzmesinden sonra emekli amiral Türker Ertürk, “CHP liderliğinin, koltuğa endeksli, emperyalizm destekli ve BOP’a hedefli komisyona katılması CHP’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine ve ideolojisine karşı ihaneti olarak değerlendirilecektir. Ekrem Bey çok yanlış yapmaktadır. Mücadele kişiler ve siyasi çıkarlar üzerinden değil ilkeler ve değerler üzerinden yapılır.” diye mesaj yayınladı.

Bu arada gazeteci İsmail Saymaz, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun Meclis’te kurulması planlanan açılım komisyonuna katılım konusunu değerlendirdiğini, toplantıda birçok MYK üyesinin, "Kürt meselesi"nin Meclis çatısı altında çözülmesini desteklediğini, Genel Başkan Özgür Özel’in “Aksini düşünen var mı?” diye sorduğunu, 22 kişilik MYK’da yalnızca İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın el kaldırarak komisyona katılmama yönünde görüş belirttiğini yazdı.

CHP'nin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a “TBMM çatısı altında kurulacak olan komisyonun temel ilkeleri ve çalışma yöntemine dair öneriler” başlıklı 16 sayfalık bir metin sunduğunu bildiren Saymaz, metinde “Komisyonun adı, Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu olsun ve komisyon kanunla kurulsun, komisyon kararları beşte üç çoğunlukla alınsın” denildiğini belirtti.

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Bu arada gazeteci Nuray Babacan, sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Ayşe Barım için iktidar kulislerinde “hasta tutuklular konusu partimize zarar veriyor” tepkileri geldiğini yazdı ve Erdoğan’ı kastederek “kulislerde siyasi iradenin üst düzeyde devreye girmesi bekleniyor” dedi...

Yani hasta tutuklular konusu, AKP’ye zarar vermese, kimsenin umurunda bile olmayacak!

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Toparlarsak, bütün bu gelişmelerden, CHP’nin komisyona katılacağı sonucu çıkıyor...

Sürecin asıl sahibi ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Lübnan özel temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in bölgede ulus devlet istemediğini, Türkiye’nin Osmanlı millet sistemine dönmesi gerektiğini açık açık söyledi. İşte komisyonun ana görevi de Türkiye’yi ulus devlet olmaktan yani Türk devleti olmaktan çıkarmaktır.

CHP, cumhuriyetin ve kendisinin kuruluş felsefesine bu ihaneti yaparsa, kendisi bilir! Sonuçta şah, vezir ve piyonlar aynı kutuya konulur.

CHP bir an önce karar versin de kimin neye hizmet ettiği anlaşılsın!