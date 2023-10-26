Cumhuriyetin yüzüncü yılında Ressam Ersin Burak’tan Atatürk sergisi

Türkiye’nin tanınmış ressamlarından Ersin Burak Cumhuriyetin yüzüncü yılında Atatürk sergisi açtı. Atatürk’ün farklı dönemlerini konu alan tablolar Mecidiyeköy Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir açılış ile sergilendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cumhuriyetin yüzüncü yılında Ressam Ersin Burak’tan Atatürk sergisi

Ülkemizin tanınan ressamlarımızdan Ersin Burak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerini konu alan tablolarını Mecidiyeköy Sanat Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir açılışla sergiledi.

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Tarkan çizgi romanının yaratıcısı merhum Sezgin Burak’ın da kardeşi olan Ersin Burak, 2001 yılına kadar Hürriyet gazetesinde görev yaptı. Pek çok dergiler, ekler sayfalar yönetti, çizimler yaptı.

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Türkiye’nin en ünlü yazarlarının kitap kapaklarına da imza atan Burak uzun yıllardır yaptığı Atatürk portrelerinden oluşan ve “Aydınlığın Sureti” adını verdiği sergi 25 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında İBB Mecidiyeköy Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

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“SANATKARIN ELİNDEN ÖPÜLÜR”

“Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildirdiyen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bana göre Türk milleti için, en büyük sevginin ta kendisidir” sözlerini sarf eden Gazeteci Vedat Yenerer ressam Ersin Burak’ın sergisi hakkında şu şekilde yorum yaptı:

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Ünlü ressamlarımızdan Abidin Dino’nun yapamadığı “sevginin resmini” değerli ressamlarımızdan Ersin Burak’ın yaptığını keşke Nazım Hikmet de görseydi.

Dünya’ya diz çöktürerek tarihi yazan atalarımız Oğuz Kaan’ın, Sultan Alpaslan’ın, Ertuğrul Gazi’nin, bir çağ açıp kapayan Fatih Sultan Mehmet’in Torunu, Mavi Gözlü Bozkurt, Türkoğlu Türk Mustafa Kemal Atatürk “sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür” demiştir.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında milli aşkımızı resmeden Ersin Burak’ı yürekten tebrik ediyor ve ellerinden öpüyorum..

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