Jübilesine yapacak Cüneyt Çakır'a Gaziantep'te büyük sürpriz

Çakır, Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Futbol Sahası'nda eğitim gören 12 yaş grubu çocukların gösteri maçında yer aldı.

Cüneyt Çakır, başlama vuruşunu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey'in yaptığı maçın ilk düdüğünü çaldı.

Etkinlikte Şampiyonlar Ligi resmi müziği ile sahaya çıkan takımlar, "Cüneyt Çakır Hocamız Gazi Şehrimize Hoş Geldiniz" yazılı pankart taşıdı.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, "Gençler geleceğimiz. Ben inanıyorum ki bugün burada bulunan genç sporcu kardeşlerimizden biri belki ileride dünya starı olacak. Gençlerimiz eğitimlerine devam etsin, çalışmaktan vazgeçmesin. Çok duygu yüklüyüm. İki gün sonra son defa sahaya çıkacağım. Dolayısıyla böyle bir organizasyonu düşünenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdem Güzelbey ise "Türkiye'nin örnek hakemlerinden Cüneyt Çakır ile beraberiz. Bir kez daha gördük ki hiçbir başarı tesadüf değil. Büyük bir çalışmanın, mücadelenin, zaman ve emek vermenin ürünü. Bunu Cüneyt hocamızda da gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, hakem Çakır'a çiçek ve plaket takdim etti.