Cüneyt Özdemir mecburen ağzını bozdu: Nasıl 10 bin lira olabilir bunun adı OÇ

Yaz aylarıyla beraber eğlence mekanları, otel ve restoranlardaki fiyatlar çok tartışılıyor. Yurt içindeki alınan hizmetleri pahalı bulan birçok vatandaş rotayı yurt dışına çevirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir son programında Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz ile fahiş fiyatları tartıştı.

Özdemir, önce fiyatlardaki yükselişe dikkat çekmek için İstanbul’a 3 yıl arayla gelip video çeken bir turisti paylaştı.

“1 DOLARLIK HAMBURGER 8 DOLARA ÇIKMIŞ”

Özdemir, “1 dolar 80 centlik bir hamburgerin 8 dolara çıkması sadece enflasyon rakamıyla açıklanacak bir şey değil. Şu anda turisttik bölgeler boş, insanlar gitmiyorlar. Ben bunu algıya bağlıyorum. İnsanlar kazık yemekten bıktılar” dedi.

“ENFLASYONLA BERABER AHLAK DA GİDERSE…”

Ekonomist Şeref Oğuz ise, “Enflasyonun artık ekonomiyle alakası kalmadı, bir sosyolojiye dönüştü. Hatta kitle psikolojisine dönüştü. Fiyatların daha da artacağı algısı toplumda öyle bir yerleşmiş ki işletmeler kendilerini emniyete almak için istedikleri fiyatı koyuyorlar. Fiyatlar önemlidir. Çünkü geleceğe yönelik tahmin yapar, satışlarınızı da ona göre artırmak istersiniz. Enflasyon iner de çıkar da… Beraberinde ahlakı da götürdüğü zaman endeks geri gelir de ahlak geri gelmez” ifadelerini kullandı.

“BUNUN ADI OÇ, SONRA AĞLIYOR KİMSE GELMİYOR DİYE…”

Oğuz’un “enflasyonla beraber ahlak da giderse” sözlerine karşılık veren Cüneyt Özdemir, “Aslında ben ona başka bir isim söyleyeceğim de ekranda söyleyemiyorum. Siz çok hijyen şekilde ifade ediyorsunuz, ahlaksızlıktan da öte OÇ diyeyim ben çünkü gidiyorsunuz 500 liralık şarabı adam kebapçıda menüye 10 bin lira olarak koymuş, bir dakika arkadaş bunu mantığı yok. Sonra ağlıyor sezon açıldı kimse gelmiyor” diye konuştu.