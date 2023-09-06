Cüneyt Özdemir ve Bora Bayraktar arasındaki vizyon tartışmasında bıçaklar kınından çıktı

Cüneyt Özdemir İstanbul Havalimanındaki TRT World Cafe’nin resimlerini paylaşarak “TRT havalimanına büfe açmış, çay simit satıyor. Şaka değil… Bakın yayıncılıkta vizyon budur işte:)” ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Paylaşıma, TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar ise Cüneyt Özdemir’in ‘kırmızı fularlı kız yayını’ ile karşılık verdi.

Cüneyt Özdemir CNN Türk’te yayınlanan 5N1K programında Gezi Olayları’nda ‘kırmızı fularlı kız’ olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil’i yayına çıkarmış ve yayını “Neşeni hiç kaybetme Deniz’cim” diye sonlandırmıştı.

Karacagil o yayından birkaç yıl sonra Mayıs 2017’de PKK-YPG saflarında terör eylemleri yaparken etkisiz hale getirilmişti.

Bora Bayraktar Cüneyt Özdemir’in paylaşımını alıntılayarak “Yayıncılıkta vizyon” ifadesiyle bu yaptığını hatırlattı.

POLEMİK BÜYÜDÜ

Cüneyt Özdemir’in de Bora Bayraktar’a cevap vermesiyle polemik büyüdü.

Özdemir, Bora Bayraktar’a “Vasat bir muhabirdin, onca yandaşlığa rağmen hiç ilerleyemedin... Varoluşunu çalıştığın kuruma yaltaklanmak için belaltı dezenformasyonlara kadar düşürmüş olman senin hakkında yanılmadığımızı yine bize hatırlattı” sözleriyle cevap verdi.

Bayraktar ise Cüneyt Özdemir’e kişisel polemiğe girmek istemediğini söyleyerek “Ona buna gelişigüzel saldırarak geçimini sağlayan bir youtuber olmayı seçen eski televizyoncu olarak benim gazeteciliğimi tartmak sana düşmez. Konu da bu değil. Popülizm adına kurumumu hedef koymak istedin. Bel altı vurdun. Cevabını aldın.” diye yanıt verdi.

Öte yandan yapılan diğer yorumlarda TRT Word'ün kafesine benzer CNN, BBC, El Cezire gibi dünyaca bilinen ve etkili yayın kuruluşlarının da kafe, hediyelik eşya satan mağazalarının bulunduğu ifade edildi.