Curcumin nelere iyi gelir

Hindistan safranı olarak da bilinen Curcuminin içeriğinde potasyum, demir, manganez mineralleri, C vitamini ve B6 vitamini bulunuyor. Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel. O nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde çok yararlı…

Meme kanserinin akciğerlere yayılmasını önlüyor. Curcumin tüketerek melanomu yani cilt kanserini önlemek mümkün.

Yapılan araştırmalara göre; karnabahar ile birleştirildiğinde prostat kanserini önleyebiliyor ya da var olan mevcut prostat kanserinin büyümesini engelleyebiliyor.

Curcumin çocuklarda lösemi riskini azaltıyor.

Alzheimer'i önleyebiliyor ve beyinde amiloid plaklarının birikmesini ortadan kaldırarak alzheimer gelişimini durdurabiliyor.

Curcumin doğal bir ağrı kesici. Metabolizmayı hızlandırıyor kilo kontrolünü düzenliyor.

Romatizmaya iyi geliyor…

Kan damarlarındaki yeni tümörlerin büyümesini durduruyor.

Sedef hastalığına iyi geliyor.