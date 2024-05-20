Yılanın ağzından kurbağayı alıp yerine gözleme verdiler

Kaynak: İHA
Yılanın ağzından kurbağayı alıp yerine gözleme verdiler
Antalya'da yılanın kurbağayı avladığını gören vatandaşlar, terlikle müdahale ederek kurbağayı kurtardı. Ardından yılanın aç ve susuz kaldığını düşünen vatandaşlar, yılana gözleme ve su ikram etti.

Antalya'nın bir köyünde ilginç bir olay yaşandı. Yılanın bir kurbağayı avladığını fark eden vatandaşlar, hızlıca müdahale ederek kurbağayı kurtardı. Olayı gören köy sakinleri, yılanın kurbağayı yutmak üzere olduğunu görünce hemen terlikleriyle harekete geçti. Yılanı hafif darbelerle uzaklaştırarak kurbağayı serbest bıraktılar.

Kurbağayı kurtardıktan sonra yılanın aç ve susuz kaldığını düşünen vatandaşlar, ona gözleme ve su ikram etti. Bu sıra dışı ikram, çevredeki insanları hem şaşırttı hem de gülümsetti.

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