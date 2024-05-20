Yılanın ağzından kurbağayı alıp yerine gözleme verdiler

Antalya'nın bir köyünde ilginç bir olay yaşandı. Yılanın bir kurbağayı avladığını fark eden vatandaşlar, hızlıca müdahale ederek kurbağayı kurtardı. Olayı gören köy sakinleri, yılanın kurbağayı yutmak üzere olduğunu görünce hemen terlikleriyle harekete geçti. Yılanı hafif darbelerle uzaklaştırarak kurbağayı serbest bıraktılar.

Kurbağayı kurtardıktan sonra yılanın aç ve susuz kaldığını düşünen vatandaşlar, ona gözleme ve su ikram etti. Bu sıra dışı ikram, çevredeki insanları hem şaşırttı hem de gülümsetti.