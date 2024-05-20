Gazze'de Reisi'nin ölümüne sevinen Filistinliler tatlı dağıttı

Gazze'de, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm haberi, bazı Filistinliler tarafından kutlamalarla karşılandı. Tatlı dağıtarak sevinç gösterisinde bulunan halkın bu davranışı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde bir araya gelen insanlar, Reisi'nin ölümünü kutlamak amacıyla sokaklarda tatlı dağıttı. Gazze'deki bu kutlama, bölgede İran'ın ve Reisi'nin politikalarına yönelik derin tepkilerin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.