﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çürdükotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çürdükotu bitkisi; Bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, nezle ve neredeyse bütün nefes yolu problemlerini tedavi etmeye yardımcı oluyor.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşiol olarak adlandırılan küçük hava keseciklerinin enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan iltihaplanma, keseciklerde daralmaya neden olur ve bunun sonucunda akciğer kapasitesi büyük oranda azalır. Sıklıkla iki yaş altı çocuklarda meydana gelen ve alt solunum yollarının en sık görülen rahatsızlığı olan bu olgu Akut Bronşit Hastalığı olarak tanımlanır. Sıklıkla viral patojenlerin yol açtığı bu hastalıktan yüzde 50 oranında Respiratuvar Sinsisyal Virüs (RSV) sorumludur.

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitkidir. Çiçekleri mavi renkte olup, dikenlidir. Çiçeklerinin tozu; sarı veya sarımsıdır. Tadı acıdır.

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

2 tatlı kaşığı çiçek-yaprak karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür ve 10-15 dakika demlendirilir. Süzülerek içilir. Tadı acı gelirse bir miktar bal karıştırılabilir. Günde üç kez birer bardak içilir.