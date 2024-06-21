D-100 karayolunda tır yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında D-100 karayolunda öğle saatlerinde bir tırda yangın çıktı.
Tırın aniden alev alması sonrası ihbar üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi.
Yangının kontrol altına alınması sonrası soğutma çalışması yapılırken, Karayolu üzerindeki yangın nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik akışı, normale döndü.
Yangının çıkış sebebini tespit etmek için detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.