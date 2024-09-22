D-650’de bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
D-650’de bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde D-650 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet savrularak bariyere çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu Tepetarla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mehmet Genç kontrolündeki plakasız motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 20 yaşındaki Mehmet Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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