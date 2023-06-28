Daha 18 yaşında 1.85 boyunda. Arda Güler'i unutturacak transfer Juventus'tan geliyor

Avrupa kulüplerini peşine takan, başkan Ali Koç'un kalması için ikna edemediği Arda Güler'in ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol basınına göre Arda Güler, Sevilla ile anlaştı. Haberlerde Arda Güler'in yeni takımının hazırlık kampına katılmak için bavullarını topladığı bile belirtildi.

Fenerbahçeli yöneticiler de taraftarlardaki hayal kırıklığını gidermek için Juventus'un alt yapısında forma giyen 18 yaşındaki Türk genci Kenan Yıldız'ı transfer etmek için harekete geçti. 1.85 boyunda olan, santrfor ve santrfor arkası oynayan Kenan Yıldız, Arda'nın U21 takımından da takım arkadaşı. Juventus, bu sezon başında kamp yapacağı ABD turuna Kenan'ı da ekledi.

Fanatik'teki habere göre; transferin gerçekleşmesinin zor olduğu öğrenilirken Fenerbahçe'nin genç oyuncu için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

Bayern Münih'in alt yapısında yetişen Kenan, Juventus'a transfer olmuş, bu transfer Almanya ve İtalya'da büyük yankı uyandırmıştı.