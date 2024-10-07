Daha 18 yaşında… Çuvaşistanlı Türk kızı Rusya güzeli oldu

Valentina Alekseeva, Miss Russia 2024 güzeli seçildi. Rusya’da 2018 yılının güzeli de yine Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden Türk asıllı bir güzel olmuştu.

2024 RUSYA GÜZELİ TÜRK KIZI OLDU

18 yaşındaki Çuvaşistanlı Türk kızı Valentina Alekseeva, Miss Russia 2024 yarışmasında birinci oldu. Rusya Güzeli’nin kasım ayında Meksika’da gerçekleştirilecek olan 73. Kainat Güzeli yarışmasında Rusya’yı temsil edecek.

Yarışmada birinci ve ikinci 'yardımcı güzel' unvanlarını Tolyatti’den Irina Mironova ve St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova kazandığı açıklandı.

YARIŞMAYA 85 BİN ADAY BAŞVURDU

Yarışmanın finali, Moskova yakınlarındaki Barvikha Luxury Village konser salonunda düzenlendi.

Jüri üyeleri arasında Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 kazananı Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky, Miss Russia 2006 Tatyana Kotova ve müzisyen DJ Smash (Andrey Shirman) yer aldı.

Yarışmaya, Rusya ve federasyona bağlı devletlerden, 85 binden fazla adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bu adaylar arasından sadece 50 finalist seçildi.

YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR

1993’ten beri düzenlenen Miss Russia yarışmalarına 18-23 yaş arasındaki evli olmayan, çocuksuz Rus kadınları katılabilir.